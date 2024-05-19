Bu memleketin bir zamanlar 19 Mayısları, stadyumları şenlendiren Atatürkçü gençleri vardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Erhan Songür
Bu memleketin bir zamanlar 19 Mayısları, stadyumları şenlendiren Atatürkçü gençleri vardı
Atatürk’ün ağır hastayken bile gençleri görmek için stadyuma gittiği 19 Mayıs kutlamaları AKP iktidarının 2012 yılında getirdiği yasaktan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı, işgale karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edildi.

Uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bayram, 1981 yılından sonra Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

İlk yıllarda kutlamaların merkezi Taksim'deki Topçu Kışlasında sonraki yıllarda ise Ankara ve İstanbul'daki stadyumlarda, Ankara Hipodrom'da çok renkli gösterilerle kutlanmaya devam etti.

Törenlerde en önemli değişim 2012 yılında yaşandı.

O yıldan sonra stadyumlarda tören yapılması geleneği sona erdi.

STADYUMALARDA KUTLAMAYA YASAK

AKP iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan genelgeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın başkent dışında sadece okullar ve öğrenciler ile kutlanmasına ilişkin genelge yayınlamıştı.

2016 yılında Danıştay 10. Dairesi 19 Mayıs törenlerinin Ankara dışında il ve ilçelerde öğrencilerin de katıldığı stadyumlardaki gösterilerin fiilen sonlandırılmasını öngören yönetmeliği iptal etmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onadı.

Ancak kutlamalar hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

ATATÜRK AĞIR HASTAYKEN BİLE GENÇLERİ GÖRMEK İSTEMİŞTİ

19 Mayıs 1938 tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda rahatsızlığına rağmen gençleri görmek isteyen Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımı ile gerçekleştirilmişti.

Atatürk 19 Mayıs 1938 tarihindeki etkinlikleri o sırada Ankara’yı ziyaret etmekte olan Yugoslavya Harbiye ve Bahriye Nazırı Orgeneral Mariç ile birlikte izlemişti.

20 Mayıs 1938 tarihli gazetelerin ilk sayfasında Atatürk’ün stadyumdaki kutlamaları izlemesi ve Yugoslav General Mariç’in Ankara ziyareti haberleştirilmişti.

İşte sadece arşivlerde kalan o kutlamalardan bazı görüntüler…

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