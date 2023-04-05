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İşte 27 yıldır mayın mağdurlarına hizmet veren o merkez

Irak'ın Erbil kentindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, mayınlar nedeniyle sakatlanan çok sayıda kişiye tedavi vererek umut oluyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:59
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Bu merkez 27 yıldır mayın mağdurlarına hizmet veriyor

İşte 27 yıldır mayın mağdurlarına hizmet veren o merkez
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Mayın İşleri Müdürlüğü'ne göre bölgede savaştan dolayı 776 kilometre alan mayınlarla kaplandı. Bu alanın, 255 kilometresinin hala mayınlarla kaplı olduğu belirtilirken, bugüne kadar yaklaşık 13 bin 593 kişi de mayın patlamasından dolayı mağdur olarak kayıtlara geçti.

MAYIN MAĞDURLARININ SAYISI KAÇ

Erbil Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından geçen sene paylaşılan bilgilere göre, 1996 yılındaki kuruluşundan bu yana toplamda 17 bin 292 kişi burada tedavi gördü. 2 bin 670'i erkek ve 138'i kadın olmak üzere toplamda 2 bin 800 mayın mağdurunun yanı sıra patlamamış mühimmatlar nedeniyle de 576 kişi Merkez'den sağlık hizmeti aldı.
Merkezde tedavileri devam eden mayın mağdurları, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

 

 

ÖZLERİNİ VE İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

Erbilli Casım Namık, 1993 yılında Erbil'in Pestane köyünde mayına bastığını ve iki bacağıyla, iki gözünü kaybettiğini söyledi. Yüzde yüz engelli olduğunu ve 1999'da merkeze başvurduğunu belirten Namık, şöyle konuştu:

" Zor bir hayatım var ancak kız kardeşim benim dayanağım oldu.Gözlerimden çok fazla fayda alamasam da tekerlekli sandalye ile bana yardımcı oldular. Evli değilim, kız kardeşimin evinde yaşıyorum. Her gün bana aralıksız hizmet ediyorlar. "

ÇOBANLIK YAPIYORDU…

mayın mağduru Hogır Hali de 1996'da köyünde arkadaşıyla birlikte çobanlık yaparken mayın patladığını anlattı. Hali, "Mayın patlaması sonucu arkadaşım hayatını kaybetti, ben de sol bacağımı kaybettim. 24 yıldır bu merkezde tedavi görüyorum ve bana takılan protez bacak hayatımı kolaylaştırıyor." şeklinde konuştu.

AA

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