Bu mesaj gelirse sakın inanıp tıklamayın. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

Dijital dolandırıcılıkta alınan önlemlere ve yapılan operasyon üstüne operasyonlara rağmen dolandırıcılar dur durak bilmiyorlar.

Bireysel olarak alınan tüm önlemlere rağmen buldukları yeni yöntemler ile akıllara durgunluk veren, şeytana pabuçlarını ters giydiren Dijital dolandırıcılar bu defa gözünü kripto işleri ile uğraşan vatandaşlara dikti.

Popüler kripto uygulamasının ismini vererek güven veren, MASAK adını kullanarak ise korku veren dolandırıcılar mesajlaşma yolunu kullanıyorlar.

Vatandaşlara yollanan mesajda “MASAK tarafından varlıklarınız kısıtlanmıştır. Kısıtlamanızı kaldırınız” diyerek bir URL adresi veriyor.

Bir anlık korkuya kapılan vatandaşlar ise biriktirdikleri veya yatırdıkları varlıklarının çöp olmaması için belirtilen adrese tıklıyorlar.

Adrese tıklayan vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşmüş oluyor. Tıklanıldığında tüm varlıkları bir anda buhar olan kurbanlar, başlarına ne geldiğini anlayana kadar iş işten geçmiş oluyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Bazı kullanıcılar kendilerine gelen bu mesaja tıklamadan, firma ismi verilen siteye şikayet mektubunda bulunduklarında firma tarafından,

“Böyle bir uygulamamızın olmadığını belirtmekle beraber ilgili mesajın tarafımızdan gönderilmediğini de bilginize sunmak isteriz. Kullanıcılarımıza sadece talepleri doğrultusunda SMS göndermekteyiz, kullanıcılarımızın dışında SMS gönderimi sağlamamaktayız.

Bu tür kısa mesajlar, Binance hesabınızın olma olasılığı düşünülerek kötü niyetli kişiler tarafından (oltalama diye bilinir) hesabınızı ele geçirmeye yönelik olarak gönderilmektedir. Lütfen bu mesajlardaki linklere tıklamayınız ve herhangi bir bilginizi girmeyiniz.

Ayrıca, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na kişisel verilerinizin (KVKK ihlali) paylaşılmış olması hakkında şikayette bulunmanızı şiddetle tavsiye ederiz.” şeklinde yanıt geldi.