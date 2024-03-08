Bu mesajı görünce sakın inanmayın! Vaat vererek 6 milyon TL dolandırdılar

Kaynak: İHA
Bu mesajı görünce sakın inanmayın! Vaat vererek 6 milyon TL dolandırdılar
Karabük'te polis ekipleri, "Görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" vaadiyle 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şahsı yakaladı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şahıslar için çalışma başlattı.

“Görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" şeklinde vaatte bulunan ve verilen reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirilerek yaklaşık 153 bin TL dolandırıldığı iddiası ile başvuran vatandaşın ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Ekiplerin 4 aylık planlı çalışma sonucu, şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan hesaplarına para aktardıkları, aktardıkları bu parayı kendi aralarında dolaştırdıkları ve sonrasında kripto para üzerinden yurt dışına aktardıkları belirlendi.

18 İLDE 23 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR İDDİASI

Şüpheli şahısların bu yöntemle Karabük dahil olmak üzere 18 ilde toplamda 23 kişiyi dolandırdığı, yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 9 hedef şahsa yönelik Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şahıs yakalanırken, şahısların ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheli şahsılardan 1 şahıs alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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