Bu mevsimde kışın sağlıklı cilt nasıl olur

Bu havalarda iyi bir bakım yapılmazsa cilt kurur, matlaşır, kötü görünüm alır. Peki, ne yapmalı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu mevsimde kışın sağlıklı cilt nasıl olur

Cilt en fazla soğuk havalarda olumsuz yönde etkileniyor. O nedenle bazı önlemler almak gerekiyor. İşte o önlemler..

BOL BOL SEBZE MEYVE YİYİN

Yumurta,domates,havuç,ıspanak,fındık,yaban mersini,avokado,ceviz,brokoli,bezelye,fasulye gibi…besinler cilt sağlığı ve güzelliği için faydalıdırlar.Ayrıca genel sağlık açısından da faydalı olan omega 3 yağ asitlerine sahip balıkların (somon,uskumru gibi…) tüketimi cilt için önemlidir.Çünkü cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını destekliyor, kırışıklıkların azalması için yardımcı oluyor ve güneşin zarar veren etkilerine karşı da koruyor.

BOLCA SU İÇİN

Sağlıklı bir yaşamda önemli bir yere sahip olan ”Su”, cildin nemini korumak gereklidir.Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler.Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur.Eğer toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm,kuruluk,kırışıklıklarda fazlalaşma meydana gelir.

DUDAKLARINIZA NEMLENDİRİCİ SÜRÜN

Dudaklar kurumaya en yatkın bölgelerdir çünkü yağ üretme özelliklerine sahip değildirler.Kuruyan dudakları ıslatmaktan uzak durulmalı ve dudaklara nemlendirici kremler sürülmelidir.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneşten yayılan UVA ışınları tüm sene boyunca aynı oranda güçlü yansırlar.Cilt,UVB ve UVA ışınlarına maruz kalırsa kırışıklıklara,yaşlanma lekelerine hatta en kötü durumda cilt kanserine bile neden olabilirler.Bu nedenle kış aylarında da cilt tipinize uygun güneş koruyucu kremi kullanmalısınız.

ODA ISISINA DİKKAT EDİLMELİ

Evin içerisindeki nem oranını % 30-50 civarında tutulmalıdır.Mevcut oda ısısını da 20-26 dereceleri arasında olmalıdır.Nemli ortam için evde hava nemlendiren cihazlardan kullanabilirsiniz.


YÜZ ÜSTÜ UYUMAYIN

Yüz üstü yatıp uyumak yerine sırt üstü uyumaya özen gösterin.Çünkü yüz üstü uyumak kırışıklık oluşmasına sebep veren faktörlerden biridir.Yüz bölgesinde ve özellikle dekolte kısmında belirgin kırışıklıklarına yol açabilir.

SABUN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Öncelikle cilt tipinizi bilmek önemlidir.Cilt tipinize uygun doğal olan sabun kullanarak yüzünüzü yıkamalısınız. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış su bile bir tonik gibidir.Nemlendirici olarak acı badem sütü, badem yağından faydalanabilirsiniz.

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