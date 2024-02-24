Bu nasıl bir canilik! Yavru kediyi duvara fırlatıp öldürdü

Olay, 17 Temmuz 2023’te Ortahisar ilçesine bağlı Gülbaharhatun Mahallesi’nde gerçekleşti. Y.P. isimli kadın, evinin balkonuna çıktığında komşusu İsmail D.'nin elindeki yavru kediyi duvara attığını gördü ve durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek kedinin öldüğünü tespit etti ve İsmail D.'yi gözaltına aldı. İfade sırasında suçlamaları reddeden İsmail D., serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, bahçe duvarına attığı yavru kedi nedeniyle ölümüne sebep olan İsmail D. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi gereğince, ‘Evcil hayvanı kasıtlı olarak öldürme’ suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Görgü tanığı Y.P., “Bahçeden gelen ses üzerine balkona çıktım. Şüpheli, kaçmaya çalışan yavru kediyi duvara fırlattı. Bahçe duvarına çarpan kedi can çekişiyordu” ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden sanık İsmail D., “Binada çalışma alanına giren kediyi bahçede yeşil alana bırakıp uzaklaştırmak istedim. Bıraktığımda canlıydı, hiçbir şekilde zarar vermedim, duvara ya da herhangi bir yere fırlatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu.