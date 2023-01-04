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Ambulans şoförünü bıçaklayan kadın bir de iftara attı. Bu nasıl kadın?

İstanbul’da Başakşehir’de ambulansın aracına çarptığını iddia eden kadın sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladığı bildirildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:38
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Bu nasıl kadın? Ambulans şoförünü bıçakladı. Kadın bir de iftara attı

Ambulans şoförünü bıçaklayan kadın bir de iftara attı. Bu nasıl kadın?
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İstanbul Başakşehir’de ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladığı bildirildi. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırdığı ifade edildi.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Başakşehir TEM Otoyolu'nda kaydedildi. Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı.

Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı. Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Ambulans şoförünü olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi.

“KİMSE BIÇAKLA SALDIRMADI”

Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.

Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu. Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın.

Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu.

Saldırgan daha sonra aracına binerek, uzaklaştı.

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