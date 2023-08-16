Bu nasıl refleks? Yılan ısırığından uçarak kurtuldu

Bir kedinin kendisini ısırmaya çalışan yılandan uçarak kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan videoda, kedinin inanılmaz refleksleri ve hızlı tepkileri, izleyenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada binlerce kez izlenen video yavaşlatıldığında, kedinin yılanın saldırıya geçtiği an geriye doğru zıpladığı görülüyor.

KEDİLER YILANLARDAN DAHA HIZLI TEPKİ VERİYOR

Ortalama bir kedinin reaksiyon süresi 20 ila 70 milisaniye arasında değişirken, yılanların reaksiyon süresi ortalama 44 ila 70 milisaniye arasında yer alıyor. Bu nedenle kediler çoğunlukla yılanların saldırılarına daha hızlı tepki vererek tehlikeden kaçabiliyorlar.