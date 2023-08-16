Bu nasıl refleks? Yılan ısırığından uçarak kurtuldu

Yılan ısırığından inanılmaz refleksleri ile son anda kurtulan kedinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bu nasıl refleks? Yılan ısırığından uçarak kurtuldu

Bir kedinin kendisini ısırmaya çalışan yılandan uçarak kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan videoda, kedinin inanılmaz refleksleri ve hızlı tepkileri, izleyenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada binlerce kez izlenen video yavaşlatıldığında, kedinin yılanın saldırıya geçtiği an geriye doğru zıpladığı görülüyor.

KEDİLER YILANLARDAN DAHA HIZLI TEPKİ VERİYOR

Ortalama bir kedinin reaksiyon süresi 20 ila 70 milisaniye arasında değişirken, yılanların reaksiyon süresi ortalama 44 ila 70 milisaniye arasında yer alıyor. Bu nedenle kediler çoğunlukla yılanların saldırılarına daha hızlı tepki vererek tehlikeden kaçabiliyorlar.

İlgili Haberler
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu
Lamba tamir eden kedi izleyenleri şaşkına çevirdi
Sokak kedisini pembeye boyayıp sokağa saldılar
Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de Spor
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu Dünya
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı Ekonomi
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü Dünya
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Yaşam
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu Dünya
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Güncel
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi