Bu ne insafsızlık linç etmeye kalktılar. 7 kişi birden saldırdılar

Sarıyer Reşit Paşa Mahallesi saatler gece yarısını gösterirken, sokaktan gelen görültü nedeniyle pencerelere çıkanlar, cep telefonunun kamerasını çalıştırdı. 7 kişi birden bir kişi yere yatırmış, var güçleriyle dövüyor...Daha doğrusu linç etmeye çalışıyor.

Bu ne insafsızlık denilen bu görüntülerin nedeni bir basit yol verme tartışması. Adamı arabasının yolunu kesmişler, yere yatırıp, dakikalarca dövdüler.

Yol verme tartışmasıyla başlayıp, linç girişimine dönüşen bu olay sırasında 7 kişi birden bir adama böyle saldırdılar.

Yarı çıplak kalana kadar dövülen sürücü kaçmak istedi ama peşini saldırganlar peşini bırakmadı. Vatandaşlar araya girseler de saldırı devam etti.

Sürücüyü darbetmeye devam eden grup, bir süre sonra araçlarına binerek, olay yerinden uzaklaştı.