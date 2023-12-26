Bu ne insafsızlık linç etmeye kalktılar. 7 kişi birden saldırdılar

Kaynak: DHA
Bu ne insafsızlık linç etmeye kalktılar. 7 kişi birden saldırdılar
İstanbul Sarıyer'de cep telefonu kamerasıyla çekilen bu linç girişiminde 7 kişi birden adamı yere yatırak, dakikalarca dövdüler. Bu saldırının nedeni peki neydi?

Bu ne insafsızlık linç etmeye kalktılar. 7 kişi birden saldırdılar

Sarıyer Reşit Paşa Mahallesi saatler gece yarısını gösterirken, sokaktan gelen görültü nedeniyle pencerelere çıkanlar, cep telefonunun kamerasını çalıştırdı. 7 kişi birden bir kişi yere yatırmış, var güçleriyle dövüyor...Daha doğrusu linç etmeye çalışıyor.

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Bu ne insafsızlık denilen bu görüntülerin nedeni bir basit yol verme tartışması. Adamı arabasının yolunu kesmişler, yere yatırıp, dakikalarca dövdüler.

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Yol verme tartışmasıyla başlayıp, linç girişimine dönüşen bu olay sırasında 7 kişi birden bir adama böyle saldırdılar.

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Yarı çıplak kalana kadar dövülen sürücü kaçmak istedi ama peşini saldırganlar peşini bırakmadı. Vatandaşlar araya girseler de saldırı devam etti.

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Sürücüyü darbetmeye devam eden grup, bir süre sonra araçlarına binerek, olay yerinden uzaklaştı.

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