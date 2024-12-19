Bu ölümcül hastalıkta yaş sınırı düştü! Dünya genelinde teşhis oranları hızla artıyor

Lancet Oncology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, bu artışın en hızlı yaşıyor olduğu ülkelerden birisini İngiltere olduğu bildirildi.

Araştırmaya göre, 27 ülkede bağırsak kanseri teşhisi oranlarında artış görüldü. En yüksek yıllık artış oranları Yeni Zelanda (yüzde 4), Şili (yüzde 4), Porto Riko (yüzde 3,8) ve İngiltere (yüzde 3,6) olarak sıralandırıldı.

Araştırmalar, genç yetişkinlerde bağırsak kanseri riskinin arttığını gösterdi.

Amerikan Kanser Derneği'nden Dr. Hyuna Sung, bu artışın öncelikle yüksek gelirli Batı ülkelerinde görüldüğünü, ancak artık farklı ekonomik ve coğrafi bölgelerde de belgelenmiş olduğunu belirtti.

Dr. Sung, bu artışın sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik ve obezite gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Bağırsak kanseri riskini artıran genetik ve çevresel faktörler arasında sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik ve obezitenin yer aldığının altı çizildi.

Uzmanlar, bu faktörlerin kanser riskini artırdığını ve genç yetişkinlerde daha belirgin olduğunu belirtti.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldız, bağırsak kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemeyi önemli bularak, "Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sigara kullanımından kaçınma, kanser riskini azaltmada etkili olabilir" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kaya, kanser riskini etkileyen birçok faktörden sadece biridir. Ancak, "A, B ve AB kan gruplarına sahip bireylerin, kan basıncını kontrol altında tutmaları ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLER...

1. Sağlıklı Beslenme: Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet benimseyin.

2. Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın.

3. Sigara ve Alkol Kullanımını Azaltın: Sigara içmeyin ve alkol tüketimini sınırlayın.

4. Kan Basıncını Kontrol Edin: Düzenli olarak kan basıncınızı ölçün ve doktor kontrollerine gidin.

5. Stres Yönetimi: Meditasyon, yoga ve derin nefes alma teknikleri gibi stres yönetimi yöntemlerini kullanın.

50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri teşhisi oranlarının hızla artması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulamakta. Bu basit adımları takip ederek, kanser riskini azaltabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğiniz önerildi.