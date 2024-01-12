Bu ot karaciğer ve böbrek kalkanı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Bu ot karaciğer ve böbrek kalkanı
Şahtere otu karaciğeri şahlandırıyor, böbrekleri koruyor, hatta kepeği önlüyor. İşte o müthiş ot...

Şahtere otunun çok fazlaca bilinen ilk özelliği bünyeyi koruması...
Bazı bölgelerde Sarılık otu olarak da bilindiği için ilk akla gelen yararlarından diğerleri de böbrek ve karaciğere kalkan olması. Çünkü iki organı da adeta korumaya alıyor hasarları minimuma indiriyor...

Şahtere otu aynı zamanda alerjik sorunlarda da devreye giriyor. Yaprakları ve kökleri Mayıs ve Ekim ayları arasında toplanarak kurutuluyor. Çay kenarlarında sıkça rastlanıyor. Mor rengi ile mükemmel bir görüntü veriyor...

ŞAHTERE OTUNUN YARARLARI

Bazı farklı deri hastalıkları karşısında iyileştirici etkisi var
Damar sertliği tedavisinde kullanılıyor
Vücuttaki toksini atıyor
Karaciğer sağlığını koruyor, güçlendiriyor
Mide ağrısını geçiriyor
Sivilcelere iyi geliyor
Kepeği önlüyor
Hemoroidin tedavisinde kullanılıyor
Yüksek tansiyon üzerinden düşürücü etkisi var
Kanı ve böbreği temizliyor
Teskin edici özelliği bulunuyor
Safra salgısını artırıyor, safra kesesinde oluşan sorunlara çare oluyor

Her şeye rağmen doktor tavsiyesiyle tüketilmesi gerekiyor...

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