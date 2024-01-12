Bu ot karaciğer ve böbrek kalkanı

Şahtere otunun çok fazlaca bilinen ilk özelliği bünyeyi koruması...

Bazı bölgelerde Sarılık otu olarak da bilindiği için ilk akla gelen yararlarından diğerleri de böbrek ve karaciğere kalkan olması. Çünkü iki organı da adeta korumaya alıyor hasarları minimuma indiriyor...

Şahtere otu aynı zamanda alerjik sorunlarda da devreye giriyor. Yaprakları ve kökleri Mayıs ve Ekim ayları arasında toplanarak kurutuluyor. Çay kenarlarında sıkça rastlanıyor. Mor rengi ile mükemmel bir görüntü veriyor...

ŞAHTERE OTUNUN YARARLARI



Bazı farklı deri hastalıkları karşısında iyileştirici etkisi var

Damar sertliği tedavisinde kullanılıyor

Vücuttaki toksini atıyor

Karaciğer sağlığını koruyor, güçlendiriyor

Mide ağrısını geçiriyor

Sivilcelere iyi geliyor

Kepeği önlüyor

Hemoroidin tedavisinde kullanılıyor

Yüksek tansiyon üzerinden düşürücü etkisi var

Kanı ve böbreği temizliyor

Teskin edici özelliği bulunuyor

Safra salgısını artırıyor, safra kesesinde oluşan sorunlara çare oluyor



Her şeye rağmen doktor tavsiyesiyle tüketilmesi gerekiyor...