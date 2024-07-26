Bu otomobillere ÖTV indirimi geliyor! Araç alacaklar dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu otomobillere ÖTV indirimi geliyor! Araç alacaklar dikkat

Hibrit otomobillerle ilgili düzenleme geldi. Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı.

Hibrit otomobillerle ilgili yeni karar. Şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Özel Tüketim Vergisi indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kararın ardından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği sağlanacak.

Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları değişecek. O oran yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek. ÖTV indirimiyle ilgili düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV alınacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV diliminde olacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden bundan sonra yüzde 70 ÖTV alınacak.

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