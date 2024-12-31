Bu pastanın özelliği var: İçinden altın çıkıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu pastanın özelliği var: İçinden altın çıkıyor

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde bir pastane yılbaşında müşterilerine hediye dağıtıyor. Sürprizleri 400 tane pastadan 20 tanesine altın yerleştirecekler.

Altınlı pastalar "Dikkat altın çıkabilir" uyarısıyla yılbaşından bir gün önce salı sabahı satışa sunulacak. 2016 yılında Romanya'da düzenlenen dünya pasta şampiyonasında dünya şampiyonu olan işletme sahibi Begüm Tıraş, pastalara her yılbaşında ve özel günlerde hediyeler yerleştiriyor. Bu durumu müşterilerle hediyeleşmek olarak değerlendiren Tıraş, "Yılbaşı sevgililer günü ve diğer özel günlerde pastalarımıza imalat aşmasında hediyeler koyuyoruz. Bu da müşterilerimiz tarafından hoş karşılanıyor ve ilgi de gösteriliyor. Buradaki amaç aslında pastanemizde farkındalık oluşturup müşterilerimize hediye vermek. Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 31 Aralık Salı gününe yüzlerce pasta olacak ve içinden yirmi tanesinde altın olacak. Artık hangisi şanslıysa, şanslı kişiye çıkacağını söylüyoruz" diye konuştu.

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Yılbaşları sevgililer günü ve diğer özel günlerde de böyle uygulamaların olduğunu aktaran Tıraş, müşterilerden olumlu dönüşler altıklarını belirtti.

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400 adet üretilen ve içlerinden 20'si seçilerek altın yerl​​​​​​​eştirilen pastalar 400 liradan satışa sunuluyor.

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