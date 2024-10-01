Bu programı seyredince Devlet Bahçeli'nin nevri döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra partisinin grup toplantısında ekran önüne çıktı. Toplantıda gündeme dair açıklamaların yanı sıra hem CHP’yi hem de Halk TV’yi tehdit etmesi gündeme oturdu.

Bahçeli’nin Halk TV’yi tehdit etmesinin nedeni olarak, uzun süredir Sinan Ateş cinayeti hakkında yayınlar yapan ve Ateş’in annesini, ablasını canlı yayınlara bağlayarak onlara söz hakkının verilmesi ile beraber son olarak dün akşam yayınlanan programın olduğu öne sürülüyor.

Devlet Bahçeli Halk Tv ve CHP'yi alenen tehdit etti: Sabrımızı sınamasınlar

Programda Sinan Ateş cinayetinde sanıkların ifadeleri üzerinden yayın yapılması, cinayetin yeniden konuşulmasının önünü açtı.

ANNESİ VE ABLASININ İFADELERİ

Dün Halk Tv’de yayımlanan programa katılan Sinan Ateş’in annesi ve ablası Saniye Ateş ve Selma Ateş, cinayette ne olduysa Bahçeli’nin hasta olduğu dönemde olduğunu, Sinan Ateş’in Bahçeli’nin oğlu gibi olduğunu açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"OĞLUMUN KATİLLER MHP'DE"

-Benim oğlumun öldürme planı gölbaşı çiftlikte yapıldı. Tapusu Olcay Klavuz'un değil ama onun çiftliğinde yapıldı.

-Benim oğlumun katilleri dışarıda. Benim oğlumun katilleri MHP'de. MHP'yi karalamak istemiyorum. İçindekileri diyorum. Yine tekrarlıyorum. Benim oğluma vurulan kurşundan fazla beni hiçbir şey acıtamaz. Bir canım var.

İSİM İSİM SAYDI

-İzzet Ulvi Yönter. Semih Yalçın. Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım bunlar benim oğlumun katili. Bunlar öldürttürdü benim oğlumu.

-Tamam Eray Özyağcı vurdu. O vurdu benim oğlumu. Ama aldığı para karşılığında vurdu. Önüne çok affedersin bir kaşık yal koydular. Onun için benim oğlumu öldürdü. Benim oğlumun katilleri Devlet Bahçeli söylesin benim oğlumun katillerini. Devlet Bahçeli'den habersiz o camiide eğer ki bir nefes alınıyorsa istedikleri her cezaya razıyım. İsmi anıldığı an herkes yakasını ilikliyor.