Teknolojinin son dönemdeki en büyük nimetlerinden biri olarak görülen yapay zeka hem günlük hayatta hem de ekonomide önemli bir yer tutuyor. Günlük hayata ChatGPT ve Gemini gibi sohbet tabanlı robotlarla giren yapay zeka birçok sektörde üretim, iş planlaması, muhasebe ve birçok farklı alanda kullanılıyor. Hatta ülkeler savunma stratejilerinde de yapay zekayı kullanmaya başladı.

Yapay birçok farklı sektöre etki etmeye başladıkça milyonlarca çalışan işlerini kaybetme korkusu yaşamaya başladı. Yapılan bir analiz yapay zekanın işsizliğe nasıl bir etki yapabileceğini ortaya koydu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nın ortak olarak yürüttüğü çalışma ABD’deki toplam işgücünün yüzde 11,7’sine denk gelen bir kesimin işini kaybedebileceğini ortaya koydu ‘Iceberg Endeksi’ olarak adlandırılan çalışmaya göre işini kaybetme riski olan kesimin toplam maaş yükünün ise 1,2 trilyon dolar olduğu hesaplandı.

ABD’deki işgücü üzerinde yapılan çalışma, yapay zekanın sadece teknoloji şirketlerinde değil, birçok farklı sektörde çalışanların iş hayatını etkileyebileceğini ortaya koydu.

Endeks, 151 milyon çalışanı, her biri beceri, görev, meslek ve konumla etiketlenen bireysel temsilciler olarak ele alıyor. 3.000 ilçedeki 923 meslekte 32.000′den fazla beceriyi haritalandırıyor ve ardından mevcut yapay zeka sistemlerinin bu becerileri halihazırda nerede gerçekleştirebildiğini ölçüyor.

TOPLAM ÜCRET AÇIĞI 1,2 TRİLYON DOLAR

Yapılan araştırmaya göre sadece teknoloji sektöründeki işten çıkarmalarla oluşacak ücret açığının 211 milyar doları bulması bekleniyor. Bu rakam tüm sektörler göz önüne alındığında ortaya çıkacak 1,2 trilyon dolarlık açığın yüzde 2,2’sine denk geliyor. İşten çıkarmaların etkileneceği sektörler arasında insan kaynakları, lojistik, finans ve ofis yönetimi gibi alanlar bulunuyor. Söz konusu araştırmaya göre yaklaşık 18 milyon ABD’linin yapay zeka nedeniyle işini kaybetmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, endeksin işlerin tam olarak ne zaman veya nerede kaybedileceğine dair bir tahmin motoru olmadığını belirtti. Bunun yerine, günümüz yapay zeka sistemlerinin halihazırda neler yapabileceğine dair beceri odaklı bir anlık görüntü sunmayı ve politika yapıcılara gerçek para ve yasal düzenlemeler yapmadan önce olası senaryoları keşfetmeleri için yapılandırılmış bir yol sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu araştırmanın ABD’li siyasetçilerin ekonomi ve işgücü politikalarını düzenlemelerine yardımcı olması bekleniyor.