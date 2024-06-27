Bu şartları taşıyanlara 6 Bin 396 TL destek sağlanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Bu şartları taşıyanlara 6 Bin 396 TL destek sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim gören çocukları olan dar gelirli ailelere yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek programında önemli bir artışa gittiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), eğitim gören çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik geçici mali yardım programı. Bu program, ailelerin maddi durumlarını güçlendirmek ve çocuklarının eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürebilmelerini desteklemek amacıyla tasarlandı.

Yaklaşan 3 Temmuz tarihinde açıklanacak yeni enflasyon oranları doğrultusunda, SED ödemelerine yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Bu artışla birlikte, ailelere yapılan ödeme miktarı 6 bin 396 Türk Lirası'na yükseltilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal Ekonomik Destek (SED) programına müracaat etmek isteyen vatandaşlar için belirli kriterler bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak ailelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmaları, çocuklarının eğitime devam ediyor olmaları ve ekonomik anlamda yetersiz koşullarda yaşamaları gerekmektedir.

gref.jpg

Ayrıca, başvurunun yapıldığı il sınırları içerisinde ikamet etme şartı da aranıyor. Yapılan başvurular, ailelerin sosyo-ekonomik durumları, yaşadıkları çevrenin koşulları ve sosyal destek imkanları, gelir düzeyleri ve çocukların eğitim durumları gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak değerlendirilmekte. Bu incelemeler sonucunda, şartları taşımayan ailelere ret yanıtı yazılı olarak iletilir ve gerekli görülen durumlarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yönlendirme yapılır.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

  • Bakım tedbiri kararı verilmiş ve sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan çocuklar
  • Ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşecek çocuklar
  • Bakım tedbir kararıyla sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılan ve iş veya eğitimine devam eden gençler
  • Olağanüstü felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçiren ailelerin çocukları

İlgili Haberler
Bahçelievler'de bina çöktü: AFAD enkazda dinleme yapıyor
Pegasus'tan 9 Euro'ya bilet fırsatı
Mehmet Şef hayranları şokta. Yıllar öne Yemekteyiz yarışmasına katılmış
Elektronik sigaraya yasak geliyor
Çanakkale 4.4 büyüklüğünde deprem
Bolivya'da darbe girişimi!
Restoranın asma tavanı çöktü
Son Haberler
Sincan'daki fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı Yerel Haberler
Sincan'daki fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı
Bahçelievler'de bina çöktü: AFAD enkazda dinleme yapıyor Gündem
Bahçelievler'de bina çöktü: AFAD enkazda dinleme yapıyor
Adana’da mezarlıklar hedef alındı Yerel Haberler
Adana’da mezarlıklar hedef alındı
Cenk Tosun’un galibiyeti Azerbaycan askerlerini sevindirdi Gündem
Cenk Tosun’un galibiyeti Azerbaycan askerlerini sevindirdi
Kozan'da orman yangını Yerel Haberler
Kozan'da orman yangını
Önünde iPad’le vaaz veren şahıs: "Bankada çalışmak haramdır" Gündem
Önünde iPad’le vaaz veren şahıs: "Bankada çalışmak haramdır"