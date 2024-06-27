Bu şartları taşıyanlara 6 Bin 396 TL destek sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), eğitim gören çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik geçici mali yardım programı. Bu program, ailelerin maddi durumlarını güçlendirmek ve çocuklarının eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürebilmelerini desteklemek amacıyla tasarlandı.

Yaklaşan 3 Temmuz tarihinde açıklanacak yeni enflasyon oranları doğrultusunda, SED ödemelerine yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Bu artışla birlikte, ailelere yapılan ödeme miktarı 6 bin 396 Türk Lirası'na yükseltilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal Ekonomik Destek (SED) programına müracaat etmek isteyen vatandaşlar için belirli kriterler bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak ailelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmaları, çocuklarının eğitime devam ediyor olmaları ve ekonomik anlamda yetersiz koşullarda yaşamaları gerekmektedir.

Ayrıca, başvurunun yapıldığı il sınırları içerisinde ikamet etme şartı da aranıyor. Yapılan başvurular, ailelerin sosyo-ekonomik durumları, yaşadıkları çevrenin koşulları ve sosyal destek imkanları, gelir düzeyleri ve çocukların eğitim durumları gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak değerlendirilmekte. Bu incelemeler sonucunda, şartları taşımayan ailelere ret yanıtı yazılı olarak iletilir ve gerekli görülen durumlarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yönlendirme yapılır.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?