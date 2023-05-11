Bu sefer Filistin İsrail'i vurdu: 500'ün üzerinde roket yolladılar

İsrail, yaptığı açıklamada Filistin tarafından atılan roketlerle vurulduklarını belirtti.

Bu sefer Filistin İsrail'i vurdu: 500'ün üzerinde roket yolladılar

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nden İsrail mevzilerine 507 roket ve havan topu fırlatıldığı açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden sınıra 507 roketin fırlatıldığı ve 368 merminin atıldığı ve Hava Savunma Sistemleri’nin roketlerin 154’ünü ve atılan mermilerin yüzde 95’ini engellediği belirtildi.

Ordu’nun yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Hareketi’nin 158 bölgeye saldırılarda bulunduğu belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, salı günü sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığını açıkladı. Bina ve tesisler de büyük hasar gördü. (İHA)

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Haberler
KİPTAŞ’ı kara geçiren müdür Ali Kurt evinizi nasıl yenileyeceğinizi açıkladı. AKP’yi kıskandıracak açıklama Siyaset
KİPTAŞ’ı kara geçiren müdür Ali Kurt evinizi nasıl yenileyeceğinizi açıkladı. AKP’yi kıskandıracak açıklama
Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlara soruşturma başlatıldı Güncel
Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Uzmanı bahar yorgunluğunun en fazla görüldüğü yeri açıkladı Sağlık
Uzmanı bahar yorgunluğunun en fazla görüldüğü yeri açıkladı
Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor Spor
Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor
Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı Güncel
Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
RTÜK'ten seçim öncesi "yayın yasakları" açıklaması Güncel
RTÜK'ten seçim öncesi "yayın yasakları" açıklaması