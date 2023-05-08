Bu sefer şiddet kadından geldi

Pendik'te bir çift, sokak ortasında kavga etti. Kadın şahıs tartıştığı erkeğe defalarca tokat attı. O anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay Pendik’te Yeni Mahallede yaşandı. Sokak ortasında bir çift arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra büyüdü.Kadın erkeğe hakaretler yağdıdıktan sonra tokat atmaya başladı. Şiddet bir süre devam etti. Tokatlar peş peşe geldi. Uzun süre sokak ortasında tartışan çift bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.