Bu sefer tokadı Caner Erkin yedi!

Sakaryaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında dün oynanan müsabakada Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu. Mücadeleye ise 77. dakikada yaşanan tokat olayı damga vurdu. Yeşil-siyahlılarda takım arkadaşı Burak Altıparmak ile gerginlik yaşayan Caner Erkin, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

???? Sakaryaspor, dün akşam oynanan karşılaşmada Caner Erkin ve Burak Altıparmak arasında yaşanan tartışmadan ötürü iki oyuncunun da kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



Yaşananların ardından yönetim Caner Erkin ile Burak Altıparmak'ın savunmasını aldı. Teknik heyet ve yönetim kararıyla iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Konuya ilişkin ilişkin olarak Sakayaspor’dan yapılan açıklamada, "Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil, aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur. Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde, kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir. Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."

CANER ERKİN ÖZÜR DİLEDİ

Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camiadan ve futolseverlerden özür diledi. Erkin'in açıklaması şöyle: "Sevgili Sakaryaspor camiası... Dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyduğumu, başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana, hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek, yalnızca başarıya odaklandım. Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında, maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkâr bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde, kafa kafaya gelerek küfür etmesi sonucu, bana ve kariyerimeyakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak, böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan, ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için, terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Saygılarımla."