Bu sene kilosu 300 TL! Hasadı başladı

Demirci Ziraat Odası’nın öncülüğünde yaklaşık 4 bin 500 dekarlık alanda yer alan menengiç (çitlembik) ağaçlarına yapılan aşılama sonucunda elde edilen Antep fıstığında hasat dönemi başladı.

Fıstıklar, ağaçlardan silkelenip dış kabuğundan arındırıldıktan sonra kurutuluyor ve Gaziantep’ten gelen tüccarlara satılıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilçede her geçen yıl Antep fıstığı üretiminin arttığını belirterek, bu yılki rekolte hedefinin 270 ton olduğunu söyledi. Karakaya, özellikle İmrenler, Kulalar, Sevinçler, Hoşçalar, Yiğitler ve Köylüce gibi yaklaşık 25 kırsal bölgede Antep fıstığı üretiminin yapıldığını belirterek, “İlçemizin ürettiği paşa Antep fıstığı, kuruyemişçilerin en çok tercih ettiği ürünlerden biri” dedi.

Yiğitler Mahallesi'nde 20 yıldır Antep fıstığı üretimi yapan İsmail Akbulut ise hasat döneminin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işlemler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Ağustos sonunda hasada başlıyoruz. Fıstıkları topladıktan sonra makineyle kabuğundan ayırıp suya bırakıyoruz. Boş fıstıklar suyun yüzeyine çıkar, onları ayırdıktan sonra dolu olanları gölgede kurutuyoruz. Bu yıl fıstığın kilogram fiyatı 300 lira.”

Yiğitler Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya da mahallede yıllık 20 ton fıstık üretildiğini ifade ederek, "Mahalle sakinlerimiz hasat ettikleri ürünlerini eylül sonunda Gaziantep’ten gelen alıcılara satıyor. Mahallemizde üretilen fıstık, Gaziantep fıstığıyla aynı kalitede. Özellikle 'paşa fıstığı' türü yoğun olarak yetiştiriliyor; kalan fıstıklar ise baklava yapımında kullanılıyor" dedi.