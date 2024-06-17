Bu sokakta sabah kesilen su gece geliyor

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sadece bir sokakta su sıkıntısı yaşanıyor. Sabah saatlerinde kesilen suların gece gelmesine vatandaşlar isyan etti. Su sorununun çözülememesine tepki gösteren vatandaşlar “Kurban Bayramı’nda rezil olduk” dedi.

Herhangi bir arıza olmamasına rağmen böyle sıkıntı yaşayan ev sahipleri Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan sorunlarının çözülmesi için yardım istedi.

Yaklaşık 4 yıl sabah saatlerinde suyun kesildiği ve akşam geç saatlerde geldiğini dile getiren Hanifi Gidik ”Mehmet Akif Ersoy 138 Sokak'ta su yok. 4 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Sabah saat 10.00'da su kesiliyor, gece saat 22.00-23.00'te geliyor. Bütün ihtiyaçlarımızı o şekilde karşılıyoruz. Bugün bayram olduğu halde çeşmemi açıyorum su yok. Adana gibi su cennetinde yaşayan bir insan olaraktan su sıkıntısını çözemedik” ifadelerini aktardı.

“KURBAN KESTİK BERBAT DURUMDAYIZ”

Nurgül Yıldız, “Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz. Duş alamıyoruz. Kurban kestik ama berbat durumdayız. Hiçbir yetkili bize yardımcı olmuyor. İki senedir burada oturuyorum. Sırf bu nedenle taşınmayı bile düşündüm” diye konuştu.