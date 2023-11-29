Bu taşlar böbreği yok edebilir

Üroloji Uzmanı Dr. Levent Denis Şekerel, “Yetişkinlerde taş ağrıları yan, çocuklarda ön ağrı, karın ağrısı olarak oluyor. Karın ağrılarının taşa bağlı olabileceğini düşünmek lazım eğer geç kalırsanız böbreği tıkayabilir. Böbreğin kaybına kadar giden bir süreç olabilir o yüzden gecikilmemesi lazım” diye uyardı.

KAYNAK: İHA
Bu taşlar böbreği yok edebilir

İdrar yaparken ağrı, idrarda kan, mide bulantısı ya da kusma, sık idrara çıkma, ateş ve titreme gibi durumların böbrek taşı hastalığının ilk belirtilerinden. Yetişkin ve çocuklar için taş kırma işlemleri yapan Dr. Levent Denis Şekerel ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Öznur Şen çocuklarda taş kırma operasyonlarına ilişkin çok önemli bilgiler verdi ve uyarılar yaptı.

BÖBREK KAYBEDİLEBİLİR

Denis Şekerel, şöyle konuştu:

“Belirli büyüklükleri aşmamış taşlarda birinci tercih olarak taş kırmayı öneriyoruz. Hele bu çocuklar olduğu zaman 17 yaşından ufak çocuklarda çok daha başarılı ve gerekli oluyor. Çünkü ameliyat yapmıyorsunuz, narkoz almıyor hastanede yatma süresi olmuyor. 2 tane makinemiz var, ikisi de taş kırmaya yönelik tek farkları taşın görüntülenmesinde. Taşın yerinin tespitinde biri ultrasonu kullanıyor, öbürü de-ray, röntgen dediğimiz şeyi kullanıyor. Biz çocuklarda öncelikle ultrasonu tercih ediyoruz. Ultrasonu tercih etmemizde çocuğun şua(ışın) almamasını sağlıyoruz ve rahat kırılmasını sağlıyoruz. Böbrekten çıkmış taşlarda ise-ray dediğimiz şualı cihazı tercih ediyoruz. Yetişkinlerde taş ağrıları yan ağrı, çocuklarda ön ağrı, karın olarak oluyor. Çoğunlukla da bir ultrason yapıldığı zaman öyle teşhis ediliyor” diye konuştu.

İHA


Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SPK Başkanı Gönül’den ‘Fatih Terim Fonu' yorumu. 'Fon mon değil dolandırıcılık' Gündem
SPK Başkanı Gönül’den ‘Fatih Terim Fonu' yorumu. 'Fon mon değil dolandırıcılık'
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı seçiminin gerekçesini anlattı Spor
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı seçiminin gerekçesini anlattı
İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye neden gelmediği ortaya çıktı Dünya
İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye neden gelmediği ortaya çıktı
Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Türkiye'ye geliyor Gündem
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Türkiye'ye geliyor
Hasarlı binadaki ofisten malzemeleri çalıp kaçtılar Gündem
Hasarlı binadaki ofisten malzemeleri çalıp kaçtılar
ABD’de nasıl yargıç olunur? ABD’de yargıç olmak isteyenlere özel Dünya
ABD’de nasıl yargıç olunur? ABD’de yargıç olmak isteyenlere özel