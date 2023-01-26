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Bu tedaviyi yaptıranlar çok sık grip ve soğuk algınlığına yakalanmıyor

Sivas Numune Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinde görev yapan Uzm. Dr. Murat Yerliyurt, hacamat ve akupunktur hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:41
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Bu tedaviyi yaptıranlar çok sık grip ve soğuk algınlığına yakalanmıyor

Bu tedaviyi yaptıranlar çok sık grip ve soğuk algınlığına yakalanmıyor
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İHA'nın haberine göre; Hacamatın küçük ve yüzeysel kesiklerin atılması disiplinine dayandığını belirten Uzm. Dr. Yerliyurt şunları söyledi:

“Halk arasında ‘hacamat’ olarak da tanımlanan kupa tedavisi; uzun yıllardır özellikle ağrı tedavisinde uygulanan geleneksel yöntemlerden biridir. Özel olarak tasarlanmış kupaların uygulama bölgelerinde vakumlanarak bekletilmesi ve sonrasında küçük ve yüzeysel kesiklerin atılması disiplinine dayanmaktadır. Kesik atılması sonrasında bölgeler tekrar kupa ile kapatılmakta ve kanın vücuttan dışarı atılması sağlanmaktadır. Deri ve derialtında biriken vücuda zarar veren ağır metallerin, toksik maddelerin özel vakumlu kupalar ile vücut dışına alınma işlemidir”

“DÜZENLİ YAPTIRANLAR, ÇOK SIK GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANMAZ”

Hacamat tedavisinin ağrıları giderdiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yerliyurt, hacamat işleminin genel faydalarını şu şekilde sıraladı:

“Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır. Kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar. Ödemleri çözer. Kan üretimi ile görevli organları uyarır. Ağrıları giderir. İleride oluşabilecek muhtemel hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Metabolizmayı düzenleyerek bağışıklığı güçlendirdiğinden düzenli yaptıranlar, çok sık grip ve soğuk algınlığına yakalanmaz”

Fransız kulak akupunkturunun kulak kepçesinin tedavi amacıyla kullanılması olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yerliyurt şunları dile getirdi:

“Auriküloterapi, Dr. Paul Nogier tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiş bir tıbbi tekniktir. Dünyada 'Fransız Kulak Akupunkturu' adıyla da bilinmektedir. Kulak kepçesinin kendisine özgü reaktif özelliklerini kullanır. Kulak hem gözlemlediğimiz bir gösterge panosu (tanı) hem de hastalık üzerinde hareket edebileceğimiz bir kontrol yeridir. Kulak derisinde bazı noktalar, çeşitli şekillerde uyarılarak, vücutta çeşitli yanıtlar oluşturulur”

“SİGARA ALIŞKANLIĞI, ASTIM GİBİ ŞİKAYETLERİ OLAN HASTALARA TAVSİYE EDİLİYOR”

Fransız kulak akupunkturunun fayda gösterebileceği hastalık gruplarını sıralayan Yerliyurt şunları belirtti:

“Fransız kulak akupunkturu ağrı tedavilerinden gastrointestinal sistem ve metabolizma hastalıkları, nörolojik, psikiyatrik, romatolojik, jinekolojik, kulak burun boğaz ve göğüs hastalıklarına kadar pek çok alanda fayda gösterebilmektedir. Bu yöntem, migren, aşırı kiloluluk (Obezite), diyare, kabızlık, safra kesesi taşları, kolit, siyatik, omuz ağrıları, kas iskelet sistemi ağrıları, sigara alışkanlığı, astım gibi şikayetleri olan hastalara tavsiye edilebilmektedir”

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