Bu testi 11 saniyede çözenin IQ değeri çok yüksek çıkıyor

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada gençler arasında popüler olan zeka testlerine bir yenisi daha eklendi. Uzmanlara göre bu testi 11 saniyenin altında çözenlerin IQ seviyesi 140’ın üzerinde.

Bu testi 11 saniyede çözenin IQ değeri çok yüksek çıkıyor

Sosyal medyada popüler olan optik illüzyonların arasına gizlenmiş olan IQ testleri gençler arasında sık sık paylaşılıyor.

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Veteknoloji’den alınan habere göre, yukarıda gösterilen resim 9'lu bir diziden oluşuyor.

Ancak 9'lar arasında ilk bakışta fark edilmemesi için özenle yerleştirilmiş bir '6' var. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, görüntüyü bir kez dikkatlice gözden geçirmek ve verilen süre içinde sayıyı bulup bulamayacağınıza bakmaktır.

Bu, kullanıcının resimdeki 6 sayısını bulması gereken kolay seviyeli bir meydan okumadır. Numaranın nerede olduğu hakkında bir fikriniz var mı?

Şahin gözlü kullanıcıların bir kısmının numarayı çoktan tespit ettiğine inanıyoruz. Mükemmel gözlem becerileriniz var. Bazılarınız hala numarayı arıyor ve cevabı arıyor olabilir. Merak etme, aşağıdaki çözümü sağlayacağız. Okumaya devam et.

11 saniye içinde 9'ların arasında gizlenen 6 sayısını bulan kişileri tebrik ediyoruz. Fakat hala bulamamış ve aramaya devam eden kişiler için çözümü aşağıda paylaşıyoruz. Ama sakın üzülmeyin, şansınızı denemek için çok fazla zeka testimiz var. Diğerlerine göz atabilirsiniz.

Son satırda görselin sağ alt kısmında 6 rakamının yer aldığını görebilirsiniz.

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