Bu tezgahtan tek simit alıp çıkan daha olmadı. Öyle bir yazı yazdı ki okuyan donup kalıyor

Hatay’ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi’nde yaşayan evli ve 5 çocuk babası 56 yaşındaki İsa Subaşı, depremin yıkımına rağmen memleketini terk etmedi.

Kentteki İstiklal Caddesi’nde 34 yıldır simit satan Subaşı, sattığı simit tezgahının üzerine yazdırdığı ‘Allah ölülerine kavuştursun simitçisi’ ismiyle ve ‘1 simit alana Allah ölülerine kavuştursun, 4 simit alana ise Allah korusun’ söylemiyle tanınıyor.

İsa Subaşı, ‘Allah ölülerine kavuştursun’ isminin vatandaşlar tarafından benimsendiğini söylerken, “Herkes bu sözü benimsedi. Hiç kimse itiraz etmedi. Benimde ve müşterilerimin de hoşuna gitti. İsimi tutturduk böyle devam ediyor. Bu isimle 15 yıldır simit satıyorum. Depremden öncede seyyar camekan olarak aynı yerde satış yaptım. Sabah 6’dan öğlen 2’ye kadar buradayım. O kelimeyi söylemeden almıyorlar. Bir tane simit istediği zaman onu bekletiyorum, 3 veya 4 tane isteyenlere öncelik veriyorum. Allah ölülerine kavuştursun deyince daha fazla ver diyorlar. Bir tane alanlara Allah ölülerine kavuştursun. 4 tane alanlara Allah korusun diyorum” diye konuştu.

"KENDİSİNİN ŞAKALARINA KARŞILIK VEREREK GÜNE GÜZEL BAŞLIYORUZ"

Sabahları simitçi Subaşı’nın şakalarına karşılık vererek güne güzel başladığını ifade eden Mehmet Aslanoğlu, “Uzun zamandır burada tanınmış bir kişi kendisi olur. Simitçi abimiz; ufak esprileriyle ve mizacıyla insanları burada güldürüp aynı zamanda alışveriş yaparken eğlendiren kişidir. O yüzden baya bir ilgi ve rağbet görüyor. Sabahları kendisinin şakalarına karşılık vererek güne güzel başlıyoruz. Bir tane simit alanlar için Allah ölülerine kavuştursun diye söyler. Güzel bir şey, kötü bir şey düşünmemek gerekiyor” dedi.

"SİMİTÇİ ARKADAŞ ÇOK GÜZEL DUYGU YAŞATIYOR"

Simitçi Subaşı’nın 15 yıldır aynı cümleyi söyleyerek satış yaptığına değinen vatandaş Hasan Can, “Simitçi arkadaş çok güzel duygu yaşatıyor. Bir tane simit aldığımız zaman bize ölülerimize kavuşturmaya çalışıyor ama üç taneden sonra güzel dualar da ediyor. Simitçi burada yaklaşık 15 yıldır satış yapıyor. 15 yıldır aynı lafı söylüyor. Sıkıntı. Bütün millet kendisine alıştı. Depremden sonra bilhassa burada yokken de herkes gelip onu soruyordu” açıklamasında bulundu.