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Sneijder'den Weghorst'u kızdıracak flaş sözler. ''Bu transfer şaka olmalı''

Hollanda ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst transferi hakkında şoke edici sözler kullandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 15:28
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''Bu transfer şaka olmalı'' Galatasaray'ın efsane ismi Sneijder'den Weghorst'u kızdıracak flaş sözler

Sneijder'den Weghorst'u kızdıracak flaş sözler. ''Bu transfer şaka olmalı''
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst bilmecesi sürüyor. Siyah beyazlılar sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü ile yollarını beklenenden erken ayrılabilir.

Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United'da teknik direktör Eric Ten Hag, bir forvet transferi yapacaklarını belirtmişti. Premier Lig devi kısa süreli çözüm olarak Weghorst'a gözünü dikti.

Kasımpaşa maçında takımının ikinci golünü atan Weghorst da, taraftara el sallayarak ayrılık sinyallerini vermişti.

Hollanda ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, bu transfer için şok ifadeler kullandı.

Sneijder, "Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer şaka olmalı." dedi.

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