Bu tren yolunu kim yaptı? Büyük rezillik. Yağmur yağdı rayların altındaki toprak aktı

Kuvvetli sağanak nedeniyle Doğu Ekspresi hattının Kırıkkale'deki bölümünde çökme meydana geldi. Çorlu’daki tren kazasında 25 kişiyi böyle öldürtmüşlerdi.

Bu tren yolunu kim yaptı? Büyük rezillik. Yağmur yağdı rayların altındaki toprak aktı

Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şehrin bazı bölgelerinde etkili oldu oldu.

Yağışların sele dönüşmesiyle su taşkınları meydana geldi. Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Doğu Ekspresi ray hattı çöktü.

Çökme nedeniyle Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı.

Hasar gören tren hattı ve yapılan çalışmalar "dron" ile havadan görüntülendi. Şehrin bazı bölgelerinde de tarım arazileri zarar gördü.

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ÇORLU TREN KAZASINDA 25 KİŞİ HAYATTAN KOPARILDI

Olay akıllara Çorlu Tren kazasını getirdi. Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezinin kayması sonucu trenin 5 vagonu devrildi.

362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.

Katliam gibi kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi de yaralandı.

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ÇORLU TREN KAZASI:

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