'Bu uçakla uçmak istemiyorum' AnadoluJet uçağında panik

İstanbul-Elazığ seferini yapan AnadoluJet TK718 sefer sayılı uçak teknik bir arıza nedeni ile saatlerce havalimanından kalkamayınca küçük yolculardan birisi “'Bu uçakla uçmak istemiyorum”dedi. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonuna an be an yansıdı.