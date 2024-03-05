'Bu uçakla uçmak istemiyorum' AnadoluJet uçağında panik

AnadoluJet’in TK718 sefer sayılı İstanbul-Elazığ seferini yapan bir yolcu uçağı, dün gece saatlerinde kalkış saatinde yolcuları kabul etmeye başladı.

Uçağın kalkmasını bekleyen yolcular, seferin teknik bir arıza sebebi ile kalkmaması üzerine uçaktaki görevlilerden kendisini aydınlatmasını istedi.

Kısa süre sonra uçağın pilotu, uçakta yaşanan bir elektrik arızası olduğunu ve arızanın giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Bir süre sonra arıza sebebi ile uçağın güvenli olmadığını belirten yolcular içinde oldukları uçak ile uçmak istemediklerini belirtti.

O anları cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın cep telefonuna, o sırada uçakta olan ve korku içerisindeki ufak çocuğun görüntüleri yansıdı.

Yaşı küçük yolculardan biri korku dolu gözlerle ''Bu uçakla uçmak istemiyorum" diyerek yakınlarına sarıldı.

Korkup gözyaşları döken çocuğu yakınları ve diğer yolcuların ''Korkma'' diyerek sakinleştirmeye çalışması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yolcular, uzun bir bekleyişin ardından başka bir uçağa nakledilerek Elazığ’a sevk edildi.