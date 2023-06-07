Bu ülke bu yoklukta kuruldu. Bakın da utanın Atatürk'ü sevmeyenler

Berlin ve Ankara’da çekilen 1920 yılına ait görüntü sosyal medyada geniş etki yarattı.

Bu ülke bu yoklukta kuruldu. Bakın da utanın Atatürk'ü sevmeyenler

Almanlar ilk motorlu araçlarını Osmanlı İmparatorluğundaki Abdülhamid devrine tekabül eden dönemde üretirken, Türkiye’de aynı sene (1920), hala at arabalarıyla ulaşımın yapıldığı görülüyor.

Türkiye, o dönem yokluklar içerisinde emperyalizme karşı milli mücadele veriyordu. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e yoksul ve fakir bir ülke kalmıştı. Çökmüş bir imparatorluğun küllerinden modern bir devlet çıkaran cumhuriyet idaresi Atatürk’ün liderliğinde büyük bir kalkınma savaşı başlatarak Türkiye’yi kısa sürede kendi kendine yeter bir ülke haline getirmişti.

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