Bu ülke yeni bir açılım kaldıramaz

Herkes kendine gelmelidir. Açılım veya çözüm dedikleri politikanın nelere mal olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye bunları bir daha yaşamamalıdır.

Kim kime göz kırpıyor? Niçin göz kırpıyor? Birilerinde açılımın sabıkası var. Birileri sabıkalılara ortak olmuş. Birileri de yeni sabıkalar peşinde mi koşuyor?

Mesele Kürt meselesi değildir. Mesele terör meselesi de değildir. Mesele, vatanın bütünlüğü meselesidir. “Halklar” diye ağızlarını açanların niyetleri bellidir: Önce federasyon, sonra bağımsızlık. Bunu saklamıyorlar. Hatta dört ülkedeki dört parçanın birleştirilmesinden bahsediyorlar. Verilen hiçbir tavizle de yetinmedikleri bugüne kadarki tecrübelerden bellidir. O hâlde her yeni taviz, ülke bütünlüğüne karşı atılan bir adımdır. Herkes kendine gelmelidir.

Bu kadar tecrübeden, bu kadar gözlemden sonra PKK uzantılarının hâlâ bir noktada duracaklarını sananlar varsa, dilimizde bulunan saflıkla ilgili bütün sıfatları hak ediyorlar demektir: Saf, alık, bön, ahmak, aptal, ebleh. Sahi bu kadar kelime yetmiyormuş gibi bir de gerzek çıkardık. Ne dersiniz, bu kadar çok kelime acaba bir gerçekliğin ifadesi mi? Yoksa Atatürk’ün sıralamasını mı düşünmeliyiz: Gaflet, dalalet, hıyanet.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türklük kavramı üzerine kurmuştur. Devrimlerinin tamamı, devleti güçlendirmek, ülke bütünlüğünün devamını sağlamak, vatan topraklarını bayındır hâle getirmek ve Türk milletini yükseltmek içindir. Buna da milliyetçilik denir. Milliyetçiliği bir yana bırakırsanız ortada Atatürkçülük diye bir şey kalmaz.

“Halkların kardeşliği” kavramıyla Atatürkçülük bir araya gelemez. “Halkların kardeşliği” diyerek yola çıkanlarla müzakereye oturmak, Atatürkçülük ile bağdaşamaz. Türkiye’de bir tek halk, bir tek millet / ulus vardır, o da Türk halkı, Türk milleti / ulusudur. Atatürk de her zaman bunu ifade etmiştir. Anayasanın 66. maddesi de bunu söyler. Etnik gruplar vardır ama millet tektir, o da Türk milletidir. Türkiye milleti değil Türk milleti. Herkes aklını başına toplamalı, kendine gelmelidir.

Atatürk’ün partisini yönetenler, Nutuk’u, Söylev ve Demeçler’i iyi okusunlar. Atatürk’ün nice kez ve nasıl bir heyecanla millet, milliyet, ulus, Türk, Türklük dediğini görsünler. Türklük gururuyla göğsünün nasıl kabardığını fark etsinler. Eğer ön yargılı değillerse ve başka ideolojilerin peşine takılmamışlarsa o zaman Atatürk’ün ne büyük bir Türk milliyetçisi olduğunu görürler.

Sözlerim Atatürk’ü dillerinden düşürmeyenleredir. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine karşı olduklarını bütün eylem ve söylemleriyle ortaya koyanlara değil. Onları zaten iflah olmazlar taifesinden sayıyorum. Ama Atatürk’e yüzeyden de olsa, sözle de olsa sahip çıkanları uyarmak için yazıyorum. Milliyetçi olmadan, vatanın bütünlüğü ve tam bağımsızlık üzerine titremeden, bu ülkede tek bir millet olduğuna inanmadan Atatürkçü olunamaz, Atatürk’ün partisi olunamaz.

Bütün bunlardan ayrı olarak. CHP son seçimde en çok oy alan partidir ve ana muhalefet partisidir. Büyük bir parti kendisini, marjinal sol grupların çizgisine hapsedemez.