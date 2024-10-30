Bu ürün tehlike saçıyor! Bakanlıktan acil toplatma kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu ürün tehlike saçıyor! Bakanlıktan acil toplatma kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, birçok evde kullanılan bir saç kurutma makinesinin satışını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama ile Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin satışını yasakladığını duyurdu. Bakanlık, vatandaşlar tarafından kullanılması tehlikeli olduğunu belirttiği bu ürünün iade edilebilmesi için bir de fotoğraflı bir ilan yayınladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, satın alınanlar tarafından bu ürünlerin derhal iade edilmesi gerektiği belirtildi. İlanda kullanıcıların ellerindeki ürünleri iade etmeleri için İstanbul Sancaktepe'de bir adres gösterildi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Güvensiz olduğu tespit edilen Pulsar Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir. Ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesi gerekmektedir." denildi.

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