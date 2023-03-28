﻿Bu üslup artık karşılık bulmuyor mu?

100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Muharrem İnce'nin bu başarısının ardından yaptığı konuşma oldukça ses getirdi.

Özellikle de konuşmanın şu bölümü:

"Sırça köşklerde yaşayanlar, Sırça köşklerinden çıkmayanlar salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhime tweet atan sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle benzerlik taşıyan bu ifadeler, dünyada da yükselişteki bir siyaset tarzının temel unsurlarını barındırıyor.

Popü list s öylemler

Popülizm artık Türk siyasetinde sıklıkla kullanılan bir kavram olduğu için hepimiz çeşitli siyasetçilerin ağzından rakibine ithafen bu ifadeyi kullandığını duymuşuzdur. Ancak teorik olarak diğer siyasi söylemlerden farkı ne derseniz; popülist siyasetin temel farkı, halkın "gerçek halk" ve "elitler" olarak ayrılmasında görülüyor.

Siyasi rakipler ve destekçileri, popülistler tarafından halkın dışında görülerek, "elit" olmakla suçlanıyor.

Erdoğan daha önce defalarca benzer söylemlerle laik kesimi elit olmakla itham etmişti.

Özetle, kutuplaştırmaya ve bölmeye de yol açan bu söylemlere yabancı değiliz.

Ancak...

Seç men algısı üzerine bir araştırma

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (ISTANPOL), Türkiye'de seçmenin artık bu tür söylemlerden rahatsız olduğunu dile getiren bir araştırma ortaya koydu.

Erdoğan'ın konuşmalarında sıklıkla görülen, İnce'nin yukarıda alıntıladığım söyleminde de olan popülizm barındıran bu sert siyaset dili ve kavgacı siyaset tarzının seçmen tarafından olumlu karşılanmadığını belirten araştırmaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı "sürtük" kelimesinin kendi destekçileri tarafından dahi eleştirildiğini söylüyor.

Kılıçdaroğlu'nun da geçmiş dönemlerdeki "kavga edeceğim" söylemlerinden ziyade şimdilerde tercih ettiği kucaklayıcı, helalleşme temalı siyasetinin daha çok takdir gördüğünü belirtiyor.

Siyasetçilerin eskiden çok daha nazik ve kapsayıcı bir üsluba sahip olduğunu belirten Türkiye'deki seçmenler, artık kavgacı dilden rahatsız.

2019'da İBB Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nun "Her Şey Çok Güzel Olacak!" sloganlı kampanyasının ve İYİ Parti'nin "Az kaldı" sloganı içeren afişlerinin verdiği pozitif mesajın da AKP'li seçmenlerden dahi takdir gördüğü belirtiliyor.

Bu araştırma elbette -ne yazık ki- popülizmin düşüşte olduğunu göstermiyor. Ancak gösterdiği net bir şey var; o da artık Türkiye'deki seçmenin siyasetçilerin kabadayı ağzını tercih etmelerinden, topluma korku ve kaygı aşılamaya çalışmalarından bıktıkları. Seçmen, bütünleştirici ve umut veren söylemler ile kampanyalar istiyor…