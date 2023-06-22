Bu videoyu izleyince gurbetçilerin neden "Ekonomi iyi, Almanya'da açız" dediğini anlayacaksınız

Sosyal medyada gündem olan bir videoda izleyince gurbetçilerin neden "Ekonomi iyi, Almanya'da açız" dediğini ortaya kondu.

Bu videoyu izleyince gurbetçilerin neden "Ekonomi iyi, Almanya'da açız" dediğini anlayacaksınız

Gurbetçilerin neden "Ekonomi iyi, Almanya'da açız" dediğini ortaya koyan bir vifdeo sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Oya Alasya,
Perran Kutman ve Halit Akçatepe gibi isimlerin üstlendiği Köyden İndim Şehire filminin altın sayma sahnesindeki replik, Türk lirasının değer kaybını anlatan bir videoya uyarlandı.

100 Euro'nun karşılığı gelen TL cinsinden paraların sayıldığı videoda, Gayret ile Himmet arasındaki ünlü diyaloğa yer verildi.

Hafızalara kazınan o replik şöyleydi:

Gayret — Himmet Ağa apartman da alacaz mı?
Himmet — Alacağız oğlum

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