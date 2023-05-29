Bu yaz evlenecek olan Deniz Çakır bakın ne yaptı

Bilgehan Baykal’la yazın nikâh masasına oturmayı planlayan Deniz Çakır, ilk adımı atarak sevgilisinin Yeniköy’deki evine taşındı.

Bu yaz evlenecek olan Deniz Çakır bakın ne yaptı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yaz aylarında Bodrum’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Deniz Çakır-Bilgehan Baykal çifti, ilk adımı atarak birlikte yaşamaya başladı. Hawaii tatilinde sevgilisinden evlenme teklifi alan güzel oyuncu, önceki gün Kuruçeşme’deki evinden Baykal’ın Yeniköy’deki evine taşındı.

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Bilişim sektöründe yöneticilik yapan Bilgehan Baykal’la üç yıllık ilişkilerine nikâh masasına taşımayı planlayan Deniz Çakır, taşınma işlerini tamamladıktan sonra düğün hazırlıklarına hız verecek. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yazın Bodrum’da yakın dostlarının katıldığı samimi bir düğün yapmayı planlıyor.

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