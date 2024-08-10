Bu yılın sonuna kadar emekli olan oldu! 5 bin 500 lira maaş farkı

Her yılın enflasyon ve büyüme verilerine göre aylık bağlama oranları değişiklik gösteriyor. 2024 yılında enflasyon yüksek bir seyir izliyor ve yılsonuna doğru enflasyonun yüzde 40 civarına gerilemesi bekleniyor.

Emekli adayları, “Emekli maaşımı nasıl artırırım?” ve “Bu yıl mı yoksa 2025’te mi emekli olmalıyım?” sorularına yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı açıklamada, emekli maaş katsayılarını belirleyici en önemli faktörlerin enflasyon (TÜFE) verisi ve ülkenin gelişme hızı olduğunu belirtti. Yılmaz, “Enflasyon verileri değişken olduğu için emeklilerimizin maaşlarına altı aylık periyotlarda güncelleme yapıldığını söyleyebiliriz,” dedi.

YÜZDE 30 İLE YÜZDE 35 ARASINDA BİR MAAŞ FARKI

Emekli maaşı, kişiden kişiye farklılık gösteren bir unsurdur. Emekli maaş hesabını etkileyen en önemli unsurlar arasında sigorta günleri, yaş, yatırılan primler, aylık bağlanma oranları ve ülkenin gelişme hızı gibi birçok faktör bulunmaktadır. 2024 yılında enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle aylık bağlama oranı daha yüksek çıkacaktır. 2025 yılı itibarıyla enflasyonun düşmesi hedeflenmektedir. Enflasyon ve büyüme oranları üzerinden yapılan tahminlere göre, 2024’te emekli olmak, 2025 yılında emekli olmaya göre yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir maaş farkı oluşturacaktır.

2025’TE EMEKLİ OLURSANIZ MAAŞINIZ 14 BİN 500 LİRAYA DÜŞEBİLİR

Örneğin, 2024’te emekli olursanız 20 bin lira alacaksanız, 2025’te emekli olursanız maaşınız 14 bin 500 liraya düşebilir. Bu nedenle SSK, Bağkur ve kamu işçileri için 2024 yıl sonuna kadar emeklilik dilekçesi vermek daha fazla maaş almaya yol açacaktır.

Emekli maaşını artırmanın en büyük etkeni asgari ücretin üzerinde maaş almaktır. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması yapmak, borçlanmayı yüksek rakamdan yatırmak, kısmi süreli iki işyerinde çalışmak ve sigorta primini artıracak ek ödemeler maaşı yükseltebilir. Kişi asgari ücret üzerinden maaş alıyorsa, aylık bağlanma oranı emeklilik hesaplamasında özellikle 2008 sonrası çalışma süresi için emekli maaşını aşağı çekmektedir.