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Sokak röportajında bu zamana kadar görülmemiş tespit

Mikrofon uzatılan vatandaşın "İneğin 10 TL'ye ot yemediği vekilin 5 TL'ye et yediği bir ülkede ne adaletinden bahsediyorsun" isyanı sosyal medyaya damga vurdu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:54
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Bu zamana kadar görülmemiş tespit

Sokak röportajında bu zamana kadar görülmemiş tespit
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Ekonomik kriz etkisi her geçen gün daha çok hissettiriyor.

Kanal Dünya'nın mikrofon uzattığı vatandaşın AKP isyanı sosyal medyaya damga vurdu.

"VATANDAŞINA PORSİYON KÜÇÜL DİYEN Mİ İSLAM HALİFESİ"

İşte o isyan;

"Müslüman mıyız arkadaşlar. Bakalım bakalım Hz. Ömer'in idaresine Türkiye'nin 20 katı büyüklüğünde İslam coğrafyasına hükmediyor. Fakirlere et yemeği dağıtıyor da kendisi o etin içinden yemek yemeyip kuru ekmeğe midane ediyor.

Bu mu İslam halifesi yoksa kendi ülkesi açlık altında yaşarken porsiyonları küçült derken Saray'larda yaşayan mı İslam halifesi? Eğer yıl İslam yoluysa yol hakikat yoluysa onlara mutabık yaşayalım.

"METROBÜSTE FUKARADAN BAŞKA OTURAN VAR MI?"

Bugün İsveç'te Avrupa'da adamların yasası var ya. Milletvekilleri diyor ki şu kadar büyüklükteki evde oturamaz diyor. Bugün metrobüse git bakalım fakir fukaradan başka oturan var mı metrobüste? Bir milletvekili görebiliyor musun?

"BUGÜN MİLLET MİLLETVEKİLİNDEN NASIL KÖTÜ OLABİLİR?"

Necip Fazıl Kısakürek tramvayla gidiyor da yanına bir adam geliyor kravatlı böyle takım elbiseli diyor "çekil oraya ben oturacağım" Necip Fazıl'da diyor ki "Siz kimsiniz?" Ben diyor "milletvekiliyim" Necip Fazıl'da diyor ki "ben de milletim"

Bugün millet milletvekilinden nasıl kötü olabilir.

İneğin 10 TL'ye ot yemediği vekilin 5 TL'ye et yediği bir ülkede ne adaletinden bahsediyorsun sen"

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