Buca Belediye Başkanı’ndan yer bilimci Naci Görür’e önemli çağrı

Kaynak: Haber Merkezi
Buca Belediye Başkanı’ndan yer bilimci Naci Görür’e önemli çağrı
Buca Belediye Başkanı’ndan Naci Görür’e bir davet geldi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Naci Görür’e: “Deprem öncesi yol haritamızı sizinle paylaşmak ve bilgi birikiminizden faydalanmak isteriz” dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca’nın deprem haritasını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çıkarttı ve sosyal medya hesabından (X) Prof. Dr. Naci Görür’e davette bulundu. Buca’yı deprem dirençli hale getirmeye çabalayan Erhan Kılıç, "Deprem öncesi için çizdiğimiz yol haritasını sizinle paylaşmak ve bilgi birikiminizden faydalanmak için sizi misafir etmeyi çok isteriz” çağrısında bulundu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya platformu X’ten, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e, deprem önlemleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları bildiren bir mesaj gönderdi. Söz konusu mesajda Erhan Kılıç, Naci Görür’e şunları iletti:

“Bu doğrultuda Buca’mızı depreme dayanıklı bir kent haline getirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dirençli bir kent yaratmak için yeni imar planları hazırlıyoruz. Olası bir depremin sonrası için Türkiye’nin en donanımlı arama kurtarma ekiplerinden biri olan BUCAKUT’u kurduk. Deprem öncesi için çizdiğimiz yol haritasını sizinle paylaşmak ve bilgi birikiminizden faydalanmak için sizi misafir etmeyi çok isteriz”

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, gönderdiği mesajın ardından takipçilerinden yoğun bir destek gördü. Takipçileri Kılıç’a duyarlı davrandığı için teşekkürlerini iletti.

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