Buca’da polisten kaçan tır sürücüsü dehşet saçtı: 2 araç hurdaya döndü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Buca’da polisten kaçan tır sürücüsü dehşet saçtı: 2 araç hurdaya döndü 2 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, demir yüklü tırın sürücüsü, ağır tonaj nedeniyle ceza aldıktan sonra kaçtı. Tır, kaldırıma çıkarak iki aracın üzerine devrildi ve bir başka araca zarar verdi. Kazada iki kişi yaralandı, araçlar hurdaya döndü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Buca KOOP Mahallesi 206/5 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Volkan T., idaresindeki demir yüklü 15 PE 360 plakalı tır, çevreyolunda polis ekiplerince durduruldu. Ağır tonajlı olması nedeniyle ceza kesilen tır, otoparka çekilmek istenirken sürücü Volkan T., araca binerek kaçtı.

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ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR ÇIKARILDI

Kaçan tır sürücüsü, bir süre sonra kaldırıma çıkarak ışıklarda bekleyen 34 FLL 938 ve 35 YEV 47 plakalı araçların üzerine devrildi. Bu esnada orada bulunan bir hafif ticari araç da kazada hasar aldı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, 110 AKS ve vinç ekipleri sevk edildi.

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Önde bulunan 34 FLL 938 plakalı aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, tır sürücüsü ve arkada bulunan aracın sürücüsü Hüseyin Ç., itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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TIRIN ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, tırın araçların üstüne devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın kaldırıma çıkarak ışıklarda bekleyen araçların üstüne devrildiği ve o esnada bekleyen bir başka aracın da zarar gördüğü görüldü. Tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, hurdaya dönen iki araç çekicilere yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

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