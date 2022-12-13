﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 09.30-10.30 saatlerindeki 4 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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