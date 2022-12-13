13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:50
Takip Et

BUDO duyurdu. Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
+
Aa
-

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 09.30-10.30 saatlerindeki 4 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.