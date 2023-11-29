BUDO seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa’da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferini gerçekleştiremeyecek.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.