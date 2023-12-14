BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Kaynak: AA
BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, seferlerden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

SABAH SEFERLERİ DE YAPILAMADI

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.

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