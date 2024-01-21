BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 sefer iptal edildi

Kaynak: AA
BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 sefer iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinin 14 tanesinin kuvvetli rüzgarlar sebebiyle gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı belirtildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda,
saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ve

08.30, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları sonucu iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

14.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve

15.25'teki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.

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