BUDO'nun 6 seferi iptal edildi

Kaynak: İHA
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacak 6 seferini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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