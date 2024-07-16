Büfe saldırganı tutuklandı

Karabük'te oynadığı şans oyunları nedeniyle yaklaşık 50 bin lira kaybettikten sonra büfeye silahlı saldırı düzenleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Musa Demirci (38) isimli şahıs iddiaya göre, sabah saatlerinden itibaren oynadığı şans oyunlarında 50 bin TL para kaybetti.

Kaybettiği paraya hazmedemeyen şahıs, duruma sinirlenerek büfeye silahlı saldırı gerçekleştirdi.



Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.