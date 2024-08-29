Büfesinin önüne seksek çizdi birden her şey değişti

Mersin’de bir büfe sahibi, şehrin sokaklarında dolaşan insanların yüzlerindeki mutsuz ifadeleri görünce sıra dışı bir çözüm buldu. İnsanların neşesini yerine getirmek isteyen işletmeci, büfesinin önündeki kaldırıma çocukluk oyunlarından biri olan seksek çizgileri ekledi. Bu nostaljik oyun, sokaktan geçenlerin dikkatini çekti ve birçok kişi seksek oynamaktan kendini alamadı. Büfenin güvenlik kamerası, seksek oynayan insanların gülümseyen yüzlerini ve eğlenceli anlarını kaydetti.