Büfesinin önüne seksek çizdi birden her şey değişti

Kaynak: İHA
Büfesinin önüne seksek çizdi birden her şey değişti

Mersin’de bir büfe sahibi, sokaktan geçen insanların mutsuz olduğunu fark edince büfesinin önüne seksek çizdi. Seksek oynayanların keyifli anları güvenlik kamerasına yansırken, video izleyenleri güldürdü.

Mersin’de bir büfe sahibi, şehrin sokaklarında dolaşan insanların yüzlerindeki mutsuz ifadeleri görünce sıra dışı bir çözüm buldu. İnsanların neşesini yerine getirmek isteyen işletmeci, büfesinin önündeki kaldırıma çocukluk oyunlarından biri olan seksek çizgileri ekledi. Bu nostaljik oyun, sokaktan geçenlerin dikkatini çekti ve birçok kişi seksek oynamaktan kendini alamadı. Büfenin güvenlik kamerası, seksek oynayan insanların gülümseyen yüzlerini ve eğlenceli anlarını kaydetti.

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