Büfeye motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

Beyoğlu'nda bir büfeye motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameralara anbean yansırken, o esnada olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İstanbul Beyoğlu’nda 2 motosikletli saldırgan önüne geldiği bir büfeye kurşun yağdırdı. Saldırısı sırasında büfede bulunanlar büyük panik yaşadı. Olayda büfede bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



“BURADA TOPLANAN GENÇLERLE HUSUMETLERİ VARDI”

Yaşanan saldırının kendi işletmeleriyle bir alakası olmadığını söyleyen işletmeci Gökhan Bakır “Dün gece bu dükkânda silahlı saldırı oldu. İki kişi motorla geçtiler. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Önce iki el ateş ettiler sonra dönüp tekrar ateş ettiler. Burada toplanan gençlerle husumetleri vardı o sebeple oldu. Biz esnaf olarak burada kimseyle kötü değiliz. Yaralananların durumu iyi herhangi bir problemleri yok. Dükkânda maddi hasar oluştu camımız kırıldı. Dışarda kurşun delikleri var. En azından can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.