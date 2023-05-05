Buğday ithalatı 100 milyona tona koşuyor. Ellerin çiftçisi bayram ediyor

AKP'nin 21 yıllık buğday karnesi ortaya çıktı. Bu sürede 93 milyon ton buğday ithal edilerek 26 milyar dolar ödendi

Buğday ithalatı 100 milyona tona koşuyor. Ellerin çiftçisi bayram ediyor

Tarımdanhaber'de yer alan bilgiye göre, CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ak Parti hükümetlerinin 21 yıllık buğday karnesini çıkardı. Sarıbal, AKP hükümetleri döneminde Türkiye'nin toplam 93 milyon ton buğday ithal edildiğini ve yapılan ithalata ise 26 milyar dolar döviz ödendiğini bildirdi.

93 MİLYON DEKARDAN 63 MİLYON DEKARA DÜŞTÜ

Buğday ithalatını eleştiren CHP Tarım Politikalarından Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP döneminde buğday ekim alanlarının 93 milyon dekardan 66,3 milyon dekara düştüğünü belirtti.

BUĞDAY EKİM ALANI 26.7 MİLYON DEKAR AZALDI

Son 20 yılda buğday ekim alanlarının 26,7 milyon dekar azaldığını kaydeden Sarıbal, “Bu azalma sonucu buğday üretimi ortalama 20 milyon ton barajına takıldı. Buna karşın ülke nüfusunun artması ve ihracat için gerekli buğday tedariki ithalatla karşılandı. AKP iktidarlarında bugüne kadar 93 milyon ton buğday ithalatına 26 milyar dolar para ödendi. Eğer AKP iktidarda kalırsa yılsonuna kadar buğday ithalatımız 100 milyon tonu bulacak. Bu miktar Türkiye’nin 5 yıllık buğday üretimine eşit” dedi.

BU TOPRAKLARDA BUĞDAY ÜRETİMİNİ YENİDEN ARTIRACAĞIZ

Bu yılın ilk çeyreğinde buğday ithalatının arttığını belirten Sarıbal; “Geçen 8,9 milyon ton buğday ithalatı ile dünya buğday ithalatında 3’üncü olmuştuk. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ithal edilen buğday miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. İthal edilen 3,1 milyon ton buğdayın 2,2 milyon tonu Rusya, 863 bin tonu da Ukrayna’dan yapıldı. Buğdayda bu iki ülkeye mahkum kaldık” dedi.

Türkiye’nin buğdayda yeterlilik derecesinin yüzde 87,3 olduğunu hatırlatan Sarıbal; “Türkiye’nin ürettiği buğdayın kendine yetmediği TÜİK verileri de ortaya koyuyor. Ülkemizin bugün ihtiyaç ve ihracat için üretmesi gereken buğday miktarı 30 milyon tondur. Anadolu coğrafyasında yapılacak iyi bir planlama ve buğday üretim alanlarının suyla buluşturulması ile biz bu üretimi başarabiliriz. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı iktidarında topraklarımızı çiftçilerimizle beraber yeniden bereketlendireceğiz” dedi.

İlgili Haberler
Kuyruktaki ahali vallahi Tarım Bakanı Vahit Kirişçi et fiyatları düşüyor dedi
CHP’li Gürer’den iktidara sert tepki: AKP iktidarları tarımın mezarını kazdı
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'
Tarım Bakanlığı gıdada hileli ürün listesi yayınlamıyor. Kimler korunuyor
Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Ağrı Dağı beyaza büründü Güncel
Ağrı Dağı beyaza büründü
Ronaldo'nun rakibinden Messi'ye reddedilmeyecek teklif Spor
Ronaldo'nun rakibinden Messi'ye reddedilmeyecek teklif
Özgür Özel: Öcalan’ı AKP serbest bırakmak istedi, Erdoğan’ın imzası var Siyaset
Özgür Özel: Öcalan’ı AKP serbest bırakmak istedi, Erdoğan’ın imzası var
Savaştaki Ukrayna’da gece kulübündeki görüntüler şok yarattı Dünya
Savaştaki Ukrayna’da gece kulübündeki görüntüler şok yarattı
Sevgilisinden şiddet görmüştü! Derin Talu bikinili pozlarını paylaştı Magazin
Sevgilisinden şiddet görmüştü! Derin Talu bikinili pozlarını paylaştı
Instagram’dan çığır açan özellik. Artık herkes göremeyecek Teknoloji - Otomotiv
Instagram’dan çığır açan özellik. Artık herkes göremeyecek
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek Güncel
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek