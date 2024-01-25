Buğra Kavuncu'nun adaylığı sonrasında İmamoğlu'ndan ilk açıklama

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Buğra Kavuncu'nun adaylığı sonrasında İmamoğlu'ndan ilk açıklama
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde İBB adayı olarak Buğra Kavuncu'yu duyurmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Dün partisinin haftalık grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İBB adayı olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu’yu aday gösterdiklerini açıkladı.

Kavuncu’nun adaylığından gözlerin kendisine çevrildiği İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Kendisine sorulan sorulara yanıt veren Ekrem İmamoğlu, bütün adayların olgunlaşmasından sonra İBB adaylarını tek tek arayıp tebrik edeceğini ifade etti.

İmamoğlu, “İstanbul ittifakı için yola çıkıyoruz diyerek bütün insanları bu sürece kattım. Bugün yine aynı yerdeyim. Yolculuğun devam ettiğini düşünüyorum. Tabii ki siyasi partiler aday gösterecek, kararlar alacak. Bütün adaylar olgunlaşır olgunlaşmaz hepsini aratıp tek tek tebrik edeceğim” dedi.

Buğra Kavuncu ile adaylığı açıklandıktan sonra görüşme yapıldı mı sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, “Süreç tamamlanmadığı için hepsini henüz aramadım. Hepsini tek tek arayıp tebrik edeceğim” ifadelerini kullandı.

“HER ADAY DEĞERLİDİR”

2019 yılında yola çıktığında İstanbul İttifakı olarak yola çıktığını belirten İmamoğlu, “2019 yılında Millet İttifakı diye çıktığımız yolcuğa rağmen, ben o zaman ilk açıklamamda ‘Biz İstanbul İttifakı için yola çıkıyoruz ve İstanbul İttifakı’nın oyuna talibiz’ diyerek İstanbul’un bütün insanlarını bu sürece kattığım gibi bugün yine aynı yerdeyim.

İstanbul ittifakının güçlenerek devam ettiğini açıklayan İmamoğlu, “Ben o yolculuğun daha da güçlenerek devam ettiğini düşünüyorum.

Tabi ki siyasi partiler aday gösterecek, kararlar alacak, adaylar yola çıkacak. Elbette ki bu bir ihtirasla veya başka duygularla olduğunu vatandaşımız da düşünmüyordur.

Başka uzlaşmalar var mıdır, yok mudur vatandaşlarımız böyle düşünmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Kendi özgür iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Biz yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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