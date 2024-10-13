Bugün 196 oldu ne yapıldı?

Yerel yönetimler seçiminin ardından altı ayı geride bıraktık.

Bugün 196. gün.

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Bu zamana kadar yerel yönetimler altı aylık icraatlarıyla ilgili neler yaptılar bir şey bilmiyoruz.

A belediyesi, B belediyesi bu süre içinde bir faaliyet raporu açıklamadı.

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Oysa özellikle de yeni belediye başkanları, başkanlık koltuğuna oturduklarının henüz ilk ayı içinde belediyelerinin ne kadar borcu olduğunu…

Kaç milyon ya da kaç milyar borçla belediyeyi devir aldıklarını…

Neredeyse belediyelerinin boylarını bulan afişlerle, üstelik de detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşmışlardı.

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Çünkü koltuğa oturmalarıyla birlikte kronometreleri de çalışmaya başlamıştı. Vatandaş onlardan hizmet bekliyordu.

Ama o günden bugüne vatandaşın, yapılan(!) hizmetten haberi yok.

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Oysa seçim öncesinde bütün belediye başkan adaylarının göz kamaştıran projeleri vardı. O projelerin hayata geçirileceği ile ilgili seçmenlerine söz verilmişti.

Doğrusu bu altı aylık sürede niye bir şey paylaşılmadı merak ediyorum.

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Hiçbir partinin belediye başkanı 180 günlük bir geçici faaliyet raporunu yapıp da şöyle bir belediyelerinin binalarına assalardı ya hani:

“Kısıtlı şartlarımıza rağmen 180 günde şunları… şunları yaptık. Vatandaşımızın kullanımına sunduk. Şunları, şu nedenle yapamadık. Bizi takip etmeye devam edin”

diyerek, kendilerinin bu süre içerisinde boş durmadıklarını seçmeniyle paylaşsalardı keşke!

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Yapılanlar bu süre için yeterlidir, değildir o ayrı bir konu…

Altı ayda yapılacak işler var, yapılmayacak işler var.

Hiç olmazsa yapılabilecek birkaç iş yapılabilmeliydi.

Mesela Avcılar Belediyesi:

Geçen dönem temeli atılan ve bildiğim kadarıyla su basmanları yapılmış olan Merkez Mahallesi’ndeki Avcılar Belediyesi Ana Hizmet Binası, hiç olmazsa birkaç kat yükselmiş olabilirdi, ama olduğu gibi kalmış.

Belki de Avcılar’da yapılacak bu çalışmayı Avcılarlıların kendileri engellemişlerdir kim bilir!

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Nasıl diyeceksiniz?

Onlar yapacaktır da:

Başkanı yeni…

Başkan yardımcıları yeni…

Müdürleri yeni…

Şefleri yeni.

Bu insanlar tebriklerden çalışmaya fırsat bulamamışlardır belki de.

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Ama şunu biliyorum, göreve gelen Avcılar Belediyesi’nin yeni yönetiminin yeni Basın Müdürü göreve başlayalı henüz bir ay dahi olmamışken, 52 km2 yüzölçümü olan, yaklaşık 500 bin nüfuslu Avcılar’da bir ay gibi kısa sürede her şeye hâkim olduklarını…

Her şeyin kontrolleri altında olduğunu nasıl söyleyebiliyor, aklım almadı benim.

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Demem şu?

Siyaset bir şov işidir… evet.

Karşısındakini ikna etme işidir… evet.

Ağzı laf yapan insanların aynı zamanda yapması gerekenleri de yapmalıdır… evet.

Ama şovunu yaparken de…

Karşındakini ikna ederken de…

Ağız laf üretirken de şu 196 gün içinde elle tutulur bir şeyler yapılmalı değil mi be kardeşim?

Yaptıklarınız paylaşılmalı, değil mi?

Bizler de buradan sizin yaptıklarınızı paylaşalım, diyorum.

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Eh ne diyeyim?

Belki de haklıdırlar.

Önümüzde bir yılı doldurmaları için 169 günleri daha var.

O gün de yine hatırlatma yaparız.

En azından ben Avcılarımızla ilgili nasıl bir gelişme gösterildi, ömrüm olursa o gün paylaşırım.