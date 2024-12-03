Şimdilik, durum bu merkezde görünüyor

Sayın Erdoğan maalesef özellikle de son beş yılında, belirgin bir şekilde sürdüre geldiği ve toplumda pek de karşılık bulamadığı söylem ve uygulamaları onu, ileride yapılacak olan seçimlerde sükutu hayale uğratacakmış gibi görünüyor.

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İster kabul edilsin ister edilmesin, Sayın Erdoğan’ın son 3-5 yıllık icraatları vatandaşı ezen sonuçları da kabul edilebilir gibi değil.

Hatta toplum nezdinde öyle ifadeler dolaşıyor ki

Üstelik bu ifadeler sıradan bir insanın ifadesi.

Ne deniliyor?

“Erdoğan’ın yerinde ben de olsam bu ülkeyi ancak bu kadar yönetebilirim.” diyor.

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Niye?

“Para yoksa para bas, yetmiyorsa vergi çıkar!” diyor.

Bu kadar basit.

Çünkü vatandaş da görüyor ki Sayın Erdoğan’ın son 3-5 yıllık icraatlarında vatandaşını rahatlatacak…

Nefes aldıracak…

Önlerini açıp şöyle diledikleri gibi yaşayacak, herhangi bir icraatı yok gibi!

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Vatandaşın söylediğini; “Değil yalnızca iktidarın başı olan Sayın Erdoğan’ın dikkate alması, ana muhalefet ve muhalefet liderleri de dikkate almalılar” diyeceğim ya, ana muhalefet ve muhalefet, vatandaşın sözcüleriymiş gibi her seferinde onların serzenişlerini…

Sıkıntılarını…

Eylemlerini…

Söylemlerini dile getiriyor olsalar da güç ve yetki iktidarda olduğu için onların da konuşmaktan…

Durum tespiti yapmaktan…

Vatandaşa ‘Patron’ olduklarını hatırlatmaktan başka, ellerinden hiçbir şey gelmiyor.

Çünkü Sayın Erdoğan, memlekette durumun kötüye gittiğine niyeyse bir türlü inanmıyor.

Belki de inanmak istemiyor.

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Ya anket sonuçlarına ne demeli?

Onlar da mı yalan konuşuyor?

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AREA Araştırma Şirketi’nin ‘Kasım Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması’ yapmış ve o anket, benim bu konudaki düşüncemi haklı çıkarttığını görebiliyorum.

Vatandaş da ciddi ciddi güncel siyasi tartışmalara tepki gösteriyorlarmış meğer.

Özellikle de iktidardan umudu kesercesine…

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Ne denilebilir ki son tahlilde Sayın Bahçeli’nin, daha sonra da Sayın Bahçeli’yi destekleyen Sayın Erdoğan’ın birdenbire niyeyse…

Bu zamana kadar niye yapılmadıysa…

Niye birilerine birileri için özgürlüğe varan sözler sarf edilmediyse, bugün edilir oldu.

Ankette:

Diyeceksiniz ki önceden özgürlüğe varan sözler sarf edilmeli miydi?

Bence “Söz konusu bile olmamalıydı” derim.

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Söz konusu anket şirketi, vatandaşa:

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sormuş bu soruyu yanıtlayanlar arasında CHP yüzde 22,2 oyla ilk sıraya yerleşmiş.

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Katılımcıların siyasetçilere yönelik düşünceleri kapsamında çıkan sonuçlarda ise:

Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili yüzde 60,6’sının düşünceleri olumlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sıralamada yüzde 47,4 ile ikinci sırada yer alırken, ‘Dünya Lideri’ olarak gösterilen Sayın Erdoğan, bu ankette yüzde 46,9’la üçüncü sırada çıkmış.

Ankette belirsizlerin oy oranı ise birinci çıkan CHP’den daha yüksek:

Yüzde 26.

Demem o ki Erdoğan için yarınlar hiç de iyi olacakmış gibi görünmüyor.

*

Bu durumda neler olabilir?

Bu özgürlük söylemlerindeki acelecilik bundan olabilir mi acaba?

Öyle bile olsa gidilen yol yanlışmış gibi geliyor bana

*

Şimdilik durum bu merkezde görünüyor!

Görelim bakalım yarınlar neleri önümüze koyacak?